Уровень занятости в частном секторе ненефтяной экономики Азербайджана вырос на 82% за последние 6 лет - представитель ГНС

БАКУ /Trend/ - Уровень занятости в частном секторе ненефтяной экономики Азербайджана вырос на 82 процента за последние 6 лет

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов на III Саммите по налогам и бухгалтерскому учету в Баку, сообщает Trend.

"За прошедшие годы Государственная налоговая служба предприняла ряд важных шагов для обеспечения прозрачности в экономике. Реформы, направленные на развитие и повышение прозрачности ненефтяного сектора экономики, дали положительный результат", - сказал Н.Иманов.

Он подчеркнул, что основным показателем в области прозрачности является рост уровня занятости в частном секторе ненефтяной экономики благодаря реформам, проведенных за последние 6 лет.

"За последние 6 лет количество трудовых договоров увеличилось на 82 процента. За этот период фонд заработной платы в частном секторе вырос в 2,7 раза. Основной целью проведения этих реформ было обеспечение прозрачности, приведение нелегальных трудовых отношений в соответствие с законом, создание новых рабочих мест, сокращение объемов перевозок за счет государственного бюджета.

За это время объем перевозок снизился на 18 процентов. Важным достижением является также рост числа активных налогоплательщиков. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось в 1,9 раза, а число плательщиков НДС выросло почти в 3 раза", - отметил Н.Иманов.

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