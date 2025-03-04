"Азеркосмос" планирует запустить спутник Azersky 2 как первый крупный спутниковый проект, разработанный в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Много лет назад, когда наш спутник был отправлен в космос, к этой работе привлекались зарубежные инженеры, так как в нашей стране было очень мало местных специалистов. Однако в настоящее время подготовка специалистов по спутниковому управлению осуществляется в Азербайджане компанией "Азеркосмос", и роль Азербайджанской инженерной академии в этом процессе невозможно переоценить.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов во время выступления на мероприятии по случаю Всемирного дня инженерии, сообщает Trend.

"Когда "Азеркосмос" начал свою деятельность в 2013 году, у него было более 80 сотрудников. В настоящее время в "Азеркосмосе" работает более 230 сотрудников, из которых 35 процентов — женщины", - добавил Д.Бадирханов.

Говоря о программе Azersky 2, он отметил, что основной целью программы является запуск двух оптических спутников высокого разрешения Азербайджана в соответствии с новыми требованиями.

"В рамках этой программы наши специалисты получат новые знания. Они будут работать с производителями спутников, чтобы узнать, как спроектировать, собрать и испытать спутник на заводе. После этого эти специалисты запустят второй спутник программы в Азербайджане. Это будет первый крупный и серьезный спутниковый проект, разработанный в нашей стране. Для этого мы создаем Центр интеграции и испытаний космических аппаратов", — добавил он.

Кроме того, Дунай Бадирханов отметил, что услуги Бакинского телепорта через C и Ku-диапазоны могут быть предоставлены в регионы Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки.

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