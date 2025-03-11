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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 марта

Экономика Материалы 11 марта 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 марта.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8453 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0465 маната, а 100 российских рублей — 1.9383 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8453

1 австралийский доллар

AUD

1.0671

1 белорусский рубль

BYN

0.5301

1 болгарский леви

BGN

0.9418

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1167

1 чешская крона

CZK

0.0737

1 китайский юань

CNY

0.2346

1 датская крона

DKK

0.2474

1 грузинский лари

GEL

0.6126

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

İNR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1921

10000 иранских риалов

İRR

0.0296

1 шведская крона

SEK

0.1682

1 швейцарский франк

CHF

1.9341

1 израильский шекель

İLS

0.4665

1 канадский доллар

CAD

1.1782

1 кувейтский динар

KWD

5.5177

100 казахских тенге

KZT

0.3464

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4615

1 молдавский лей

MDL

0.0943

1 норвежская крона

NOK

0.1581

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6073

1 польский злотый

PLN

0.4398

1 румынский лей

RON

0.3708

100 российских рублей

RUB

1.9383

1 сербский динар

RSD

0.0158

1 сингапурский доллар

SGD

1.2754

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2629

1 турецкая лира

TRY

0.0465

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0411

100 японских йен

JPY

1.1567

1 новозеландский доллар

NZD

0.9682
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