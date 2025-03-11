Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на сумму свыше $3 млрд

БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на сумму свыше 3 миллиардов долларов США.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Азербайджане Нури Гулиев на презентационной сессии в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджан.

"Российский экспортный центр работает в Азербайджане с 2017 года. За это время мы поддержали экспорт в Азербайджан на сумму более 3 миллиардов долларов. Это достаточно большая цифра и вклад в развитие товарооборота между Россией и Азербайджаном",- сказал он.

Гулиев отметил, что для России также важно продвижение и популяризация продукции под брендом Made in Russia.

Отметим, что Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал бизнес-миссию в Баку, которая пройдёт с 11 по 13 марта.

Московские компании представят передовые решения в промышленности, автоматизации и медицине, а также продемонстрируют свои продукты и услуги.

В рамках этой бизнес-миссии в Баку принимают участие ведущие предприятия Москвы, представляющие следующие сферы:

- Промышленное оборудование: компании предложат широкий ассортимент продукции, начиная от кабельно-проводниковой продукции и заканчивая аналитическим приборостроением и решениями для неразрушающего контроля

- Автоматизация и технологии: участники представят разработки для управления процессами, включая регулирующие и отсечные клапаны

- Медицина и биотехнологии: московские компании продемонстрируют инновационные медицинские изделия и передовые технологии для диагностики и лечения.