Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на сумму свыше $3 млрд

БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на сумму свыше 3 миллиардов долларов США.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Азербайджане Нури Гулиев на презентационной сессии в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджан.
"Российский экспортный центр работает в Азербайджане с 2017 года. За это время мы поддержали экспорт в Азербайджан на сумму более 3 миллиардов долларов. Это достаточно большая цифра и вклад в развитие товарооборота между Россией и Азербайджаном",- сказал он.
Гулиев отметил, что для России также важно продвижение и популяризация продукции под брендом Made in Russia.
Отметим, что Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал бизнес-миссию в Баку, которая пройдёт с 11 по 13 марта.
Московские компании представят передовые решения в промышленности, автоматизации и медицине, а также продемонстрируют свои продукты и услуги.
В рамках этой бизнес-миссии в Баку принимают участие ведущие предприятия Москвы, представляющие следующие сферы:
- Промышленное оборудование: компании предложат широкий ассортимент продукции, начиная от кабельно-проводниковой продукции и заканчивая аналитическим приборостроением и решениями для неразрушающего контроля
- Автоматизация и технологии: участники представят разработки для управления процессами, включая регулирующие и отсечные клапаны
- Медицина и биотехнологии: московские компании продемонстрируют инновационные медицинские изделия и передовые технологии для диагностики и лечения.