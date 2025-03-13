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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

Экономика Материалы 13 марта 2025 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 марта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8519 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0465 маната, а 100 российских рублей — 1.9517 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8519

1 австралийский доллар

AUD

1.0726

1 белорусский рубль

BYN

0.5301

1 болгарский леви

BGN

0.9468

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.117

1 чешская крона

CZK

0.074

1 китайский юань

CNY

0.2349

1 датская крона

DKK

0.2482

1 грузинский лари

GEL

0.6115

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

INR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2035

10000 иранских риалов

IRR

0.0293

1 шведская крона

SEK

0.1686

1 швейцарский франк

CHF

1.9289

1 израильский шекель

ILS

0.467

1 канадский доллар

CAD

1.1815

1 кувейтский динар

KWD

5.5183

100 казахских тенге

KZT

0.3458

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.464

1 молдавский лей

MDL

0.0952

1 норвежская крона

NOK

0.16

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6072

1 польский злотый

PLN

0.4419

1 румынский лей

RON

0.372

100 российских рублей

RUB

1.9517

1 сербский динар

RSD

0.0158

1 сингапурский доллар

SGD

1.2762

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2651

1 турецкая лира

TRY

0.0465

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1497

1 новозеландский доллар

NZD

0.9738
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