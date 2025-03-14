В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "COP29: Прорыв к Белену - Ускорение трансформации" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "COP29: Прорыв к Белену – Ускорение трансформации", сообщает Trend.

В обсуждении принимают бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер, бывший премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон (видео-обращение), мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф, президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, президент Всемирной ассоциации экологических и ресурсных экономистов, председатель UN SDSN Global Climate Hub, директор AE4RIA Фиби Кундури, председатель Законодательного собрания Тонга Лорд Факафануа, генеральный секретарь ШОС в 2016–2018 годах, министр иностранных дел Таджикистана в 1992–1994 годах Рашид Алимов, президент Liberal International Хакима Эль Хаите, бывший министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль.

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