Мэр Куала-Лумпура подчеркнула важность локальных действий для решения климатических проблем

БАКУ /Trend/ - Для успешного решения климатических проблем необходимо соединение глобальных решений с локальными действиями.

Как сообщает Trend, об этом сказала мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф в ходе панельной дискуссии на тему "COP29: Прорыв к Белену - Ускорение трансформации" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, города составляют лишь 2 процента от общей площади на Земле, но потребляют 70 процентов энергии и производят 70 процентов углекислого газа. Она напомнила, что к 2050 году 70 процентов населения планеты будет проживать в городах, что подчеркивает важность включения городов в глобальные климатические стратегии.

"Для решения климатических проблем необходимо учитывать роль местных властей и сообществ, которые сталкиваются с последствиями изменения климата на практике, такими как наводнения, пожары и нехватка воды. Города могут стать важной частью решения климатической проблемы, если будут интегрированы в глобальные климатические инициативы", - сказала мэр Куала-Лумпура.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.