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ЦБА аннулировал лицензию одного из страховых агентов

Экономика Материалы 20 марта 2025 09:09 (UTC +04:00)
ЦБА аннулировал лицензию одного из страховых агентов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Лицензия страхового агента, выданная Центральным банком Азербайджана (ЦБА) Гасанову Габилю Ата оглу, аннулирована.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"В соответствии со статьей 107.1.8 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 13 марта 2025 года лицензия № 000259 от 25 сентября 2009 года, выданная Гасанову Габилю Ата оглу на деятельность страхового агента, была аннулирована", - отмечается в сообщении.

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