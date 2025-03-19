Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ExxonMobil

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил возможности расширения сотрудничества в энергетической сфере с крупнейшей нефтяной компанией США ExxonMobil.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с вице-президентом корпорации ExxonMobil Джоном Ардилом.

Было подчеркнуто, что благоприятный бизнес- и инвестиционный климат Азербайджана, высокий интерес иностранных компаний к нашей стране позволяют реализовывать важные проекты с международными партнерами в региональном и глобальном масштабе.

На встрече было отмечено, что с корпорацией ExxonMobil осуществляется долгосрочное эффективное сотрудничество в области энергетики, обсуждены возможности расширения сотрудничества.

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