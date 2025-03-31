Президент Словении прибыла в Казахстан с официальным визитом

АСТАНА /Trend/ - Президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в столицу Казахстана - в город Астану с официальным визитом.



Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

В рамках визита ожидаются встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Сената Мауленом Ашимбаевым. Особое внимание будет уделено развитию коммерческих связей. В рамках визита также состоится казахстанско-словенский бизнес-симпозиум.



Ранее президенты Словении посещали Казахстан трижды – в 2002, 2009 и 2010 годах.