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Президент Словении прибыла в Казахстан с официальным визитом

Экономика Материалы 31 марта 2025 10:20 (UTC +04:00)
Президент Словении прибыла в Казахстан с официальным визитом

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в столицу Казахстана - в город Астану с официальным визитом.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

В рамках визита ожидаются встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Сената Мауленом Ашимбаевым. Особое внимание будет уделено развитию коммерческих связей. В рамках визита также состоится казахстанско-словенский бизнес-симпозиум.

Ранее президенты Словении посещали Казахстан трижды – в 2002, 2009 и 2010 годах.

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