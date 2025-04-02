Эксперт о факторах, влияющих на рост цен на золото

БАКУ /Trend/ - В настоящее время цена на золото достигла нового рекорда на мировых рынках. 1 апреля 2025 года она впервые в истории превысила отметку в 3 150 долларов за унцию.

Комментируя этот вопрос для Trend, заместитель председателя правления Общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана", председатель Технического комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Ровшан Амирджанов отметил, что если данная тенденция продолжится, это может привести к тому, что цены останутся высокими, а золото будет дорожать.

По словам эксперта, новые тарифы, введенные Президентом США Дональдом Трампом, усилили опасения, что глобальная торговая война обострится. "В результате инвесторы сосредоточиваются на безопасных активах, в частности на золоте. Рост цен на золото обусловлен не только влиянием торговой политики, но и фискальной политикой США, геополитической напряженностью", - сказал он.

Подчеркнув, что цены на золото в Азербайджане меняются в зависимости от изменений на международных рынках, заместитель председателя отметил, что рост цен на золото на мировой бирже отражается и на местном рынке: "Фактор роста цен на золото и рост цен на мировой бирже приводят к увеличению интереса к золоту и другим драгоценным металлам на местном рынке. Колебания на международных рынках напрямую влияют на сектор драгоценных металлов Азербайджана. Это приводит к росту цен на драгоценные металлы, ювелирные изделия на внутреннем рынке. В последнее время в нашей стране наблюдается значительный рост цен при продаже золота 585, 750 и 999,9 проб".

Р. Амирджанов отметил, что прогнозы, сделанные несколько лет назад, оправдались: "Цена на золото продолжает формироваться под влиянием глобальных экономических и геополитических факторов, и ожидается, что тенденция к росту продолжится и в последующие периоды. По оценкам экспертов, цена на золото в ближайшее время прогнозируется на уровне 3 500 долларов за унцию. Инфляционное давление, геополитическая напряженность и то, как центральные банки увеличивают свои золотые резервы, являются одними из основных факторов, поддерживающих этот рост цен".

По словам Р.Амирджанова, учитывая перечисленные факторы, в нынешних условиях инвестирование в золото и другие драгоценные металлы может быть эффективным. "Для инвесторов золото в настоящее время остается привлекательным инструментом. Ожидается, что цены на золото вырастут из-за политической неопределенности, инфляционного давления и макроэкономической нестабильности. Новые тарифы Трампа, которые вступят в силу в ближайшие дни, могут ускорить инфляцию, замедлить экономический рост и усилить спрос на золото, что еще больше усилит напряженность в торговле. Кроме того, росту цен способствует и то, что центральные банки увеличивают свои золотые резервы. Поскольку золото, как всегда, является традиционным средством защиты от экономической и политической нестабильности, оно является жизнеспособным вариантом для долгосрочного инвестирования в нынешних условиях", - сказал он.

Отметим, что в январе-феврале текущего года в Азербайджане было произведено 478,3 килограмма золота. Производство золота увеличилось на 214,7 килограмма, или на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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