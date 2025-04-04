Начинается реализация мегаинициатив по поставкам "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Начинается реализация мегаинициатив, в рамках которых, из ветряных электростанций Азербайджана, а также из Центральной Азии, зеленая энергия будет доставляться в Европу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

По словам министра, в прошлом году природный газ составил 13 процентов производства электроэнергии в Европейском Союзе.

"В некоторых странах он достиг 35-40 процентов. Что касается коридоров "зеленой" энергии, то Каспийское море-Черное море-Европа, Центральная Азия-Азербайджан, Азербайджан-Турция и Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария – это стратегические проекты, которые служат диверсификации Европейского энергоснабжения. Касаемо инструкций по техническому обоснованию коридора мы хотим сказать, что в связи с этим создано совместное предприятие. Это совместное предприятие между энергетическим коридором Центральной Азии и Азербайджаном. Азиатский банк развития, а также Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк начали финансирование. Есть два потенциальных экспортных маршрута. В связи с этим мы хотим отметить, что здесь между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией должен быть подписан Меморандум о взаимопонимании по электрическому сотрудничеству. Мы уверены, что Южный газовый коридор станет платформой для широкомасштабного сотрудничества. Наши совместные усилия откроют новые возможности для энергетической безопасности на новом этапе",- добавил он.

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