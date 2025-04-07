В Азербайджане сократилось количество социальных и зарплатных карт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на конец февраля 2025 года насчитывается 3,4 миллиона социальных карт.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, количество социальных карт уменьшилось на 90 тысяч штук или на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за тот же период 2024 года в Азербайджане было 3,5 миллиона социальных карт.

Также за указанный период текущего года в Азербайджане зарегистрировано 2,882 миллиона зарплатных карт, что на 18 тысяч единиц или на 0,62 процента меньше, чем в прошлом году. На конец февраля 2024 года количество зарплатных карт составляло 2,9 миллиона.

Отметим, что количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане по системам банков и ООО "Азерпочт", на конец февраля увеличилось на 273 тысячи штук по сравнению с прошлым месяцем и составило 20,2 миллиона штук. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 16,7 процента.

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