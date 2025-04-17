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Госагентство Азербайджана озвучило количество обращений потребителей, рассмотренных в I квартале 2025 г.

Экономика Материалы 17 апреля 2025 10:12 (UTC +04:00)
Госагентство Азербайджана озвучило количество обращений потребителей, рассмотренных в I квартале 2025 г.

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана рассмотрело 1462 обращения, поступивших от потребителей.

Об этом в четверг сообщили Trend в Госагентстве.

Было отмечено, что на основании 595 предоставленных заявлений потребителям возвращены средства в размере до 56 тысяч манатов.

Регулирующие меры, направленные на защиту прав потребителей, оберегают их от несправедливой деловой практики, с которой они могут столкнуться на рынке. Стимулируя развитие конкурентной рыночной среды, эти меры усиливают экономические возможности потребителей и расширяют их выбор.

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