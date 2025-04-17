Госагентство Азербайджана озвучило количество обращений потребителей, рассмотренных в I квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана рассмотрело 1462 обращения, поступивших от потребителей.

Об этом в четверг сообщили Trend в Госагентстве.

Было отмечено, что на основании 595 предоставленных заявлений потребителям возвращены средства в размере до 56 тысяч манатов.

Регулирующие меры, направленные на защиту прав потребителей, оберегают их от несправедливой деловой практики, с которой они могут столкнуться на рынке. Стимулируя развитие конкурентной рыночной среды, эти меры усиливают экономические возможности потребителей и расширяют их выбор.