Восстановлено судоходство в трех портах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восстановлен выход судов в порты Алят, Говсан и Сангачал.

Об этом в четверг сообщила Trend пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства Парвана Иманова.

Она отметила, что движение судов в акватории Каспийского моря будет полностью восстановлено к полудню при благоприятных погодных условиях.

Отметим, что ранее вход и выход судов из всех портов Азербайджана были временно приостановлены. Все суда, находящиеся под флагами как Азербайджана, так и других стран, были переведены на якорные стоянки и в безопасные укрытия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!