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Восстановлено судоходство в трех портах Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 17 апреля 2025 11:46 (UTC +04:00)
Восстановлено судоходство в трех портах Азербайджана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Восстановлен выход судов в порты Алят, Говсан и Сангачал.

Об этом в четверг сообщила Trend пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства Парвана Иманова.

Она отметила, что движение судов в акватории Каспийского моря будет полностью восстановлено к полудню при благоприятных погодных условиях.

Отметим, что ранее вход и выход судов из всех портов Азербайджана были временно приостановлены. Все суда, находящиеся под флагами как Азербайджана, так и других стран, были переведены на якорные стоянки и в безопасные укрытия.

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Восстановлено судоходство в трех портах Азербайджана (ФОТО)
Восстановлено судоходство в трех портах Азербайджана (ФОТО)
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