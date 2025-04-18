Почти 800 страховых случаев зафиксировано в Азербайджане из-за резкой смены погоды

БАКУ /Trend/ - Как известно, с 15 по 16 апреля текущего года на территории Азербайджана был зафиксирован ряд инцидентов, вызванных резким изменением погодных условий и выпадением интенсивных осадков, превышающих норму. В результате вышеуказанных инцидентов был нанесен ущерб застрахованным автотранспортным средствам, в том числе движимому и недвижимому имуществу.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

По последним данным, полученным от местных участников страхового рынка, в целом 8 страховых компаний получили 769 заявок по происшествиям. Из них 512 заявок касаются обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 157 — обязательного страхования недвижимого имущества, 77 — страхования каско, 21 — страхования имущества от пожара и других рисков. Кроме того, по каждому из видов "Страхование от несчастных случаев" и "Обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества" было зафиксировано по одному происшествию.

Согласно информации, полученной в секторе, по 294 происшествиям предполагаемая сумма ущерба составила 241 030 манатов. По оставшимся 475 инцидентам продолжается процесс оценки. Все обращения находятся на стадии урегулирования и расчёта ущерба. После завершения работы экспертов ожидается, что общая сумма ущерба превысит 1 миллион манатов.

В Ассоциации отметили, что 70 процентов зафиксированных инцидентов пришлись на Баку, а 30 процентов - на другие регионы страны.

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