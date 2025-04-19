Азербайджан увеличил импорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 22 936 автомобилей.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, объем расходов на импорт этого количества автомобилей составил 400,3 миллиона долларов США.

Импорт автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3 365 единиц в количественном выражении, или на 17,2% и на 40,2 млн долларов США, или на 10,9% в стоимостном выражении.

Так, в первом квартале прошлого года в Азербайджан было импортировано 19 571 автомобиль на сумму 361 миллион долларов США.

За отчетный период в страну было импортировано 112 единиц автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, на сумму 9,5 млн долларов США, а также 20 946 легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для пассажироперевозок, на сумму 357,3 млн долларов США.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт увеличился на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт - на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 5,1 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.