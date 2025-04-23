Стала известна дата объявления следующего решения ЦБ Азербайджана по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана обнародует следующее решение по процентному коридору 11 июня 2025 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактических и прогнозируемых уровней инфляции, а также динамики внутренних и внешних факторов риска.

ЦБА подчеркнул, что продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности в стране.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.

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