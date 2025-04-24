Начни путь к успеху с Банк Республика

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из ведущих финансовых институтов страны, неизменно поддерживающий развитие предпринимательства, запускает специальную кампанию под названием «Начни путь к успеху с нуля», приуроченную ко Дню предпринимателя — 25 апреля.

В рамках этой кампании, юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет до 31 мая 2025 года, смогут абсолютно БЕСПЛАТНО воспользоваться следующими банковскими продуктами и услугами:

Открытие счета — 0 AZN

Зарплатные карты (на 5 лет) — 0 AZN

Бизнес-карта (на 1 год) — 0 AZN

Подключение к мобильному POS — 0 AZN

Снятие средств в AZN (в пределах лимита) — 0 AZN

С помощью бизнес-карты от Банк Республика предприниматели смогут управлять средствами на своих текущих счетах удаленно, без необходимости посещать банк, а также производить деловые платежи — налоги, таможенные сборы, командировочные расходы сотрудников и т.д. Участвуя в зарплатном проекте, руководители компаний смогут осуществлять выплату зарплаты сотрудникам через интернет-банкинг, не посещая отделения банка. А с установкой мобильных POS-терминалов, предприниматели получат возможность принимать безналичные платежи на максимально выгодных условиях.

Поторопитесь — не упустите этот шанс! Сделайте первый шаг к успеху вместе с Банк Республика!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.