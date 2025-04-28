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Назван объем перевозок на пароме "Зарифа Алиева"

Экономика Материалы 28 апреля 2025 12:06 (UTC +04:00)
Назван объем перевозок на пароме "Зарифа Алиева"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию парома типа RoPax "Зарифа Алиева" прошло три года.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на PАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"С момента начала эксплуатации парома в 2022 году и по 1 апреля текущего года было перевезено 17 908 грузовых автомобилей.

За этот период на пароме также было перевезено 337 вагонов, 2 094 легковых автомобиля и 16 970 пассажиров", – говорится в информации ASCO.

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