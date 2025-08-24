Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, August 24. The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 50.7 manat ($29.8), or 0.9 percent, as observed at the conclusion of this week,Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold dropped by 37.2 manat ($21.8), or 0.6 percent, compared to last week's figure, totaling 5,671 manat ($3,334).
|
Gold ounce value change
|
August 11
|
5,739 manat ($3,374)
|
August 18
|
5,708 manat ($3,355)
|
August 12
|
5,702 manat ($3,352)
|
August 19
|
5,675 manat ($3,336)
|
August 13
|
5,698 manat ($3,349)
|
August 20
|
5,642 manat ($3,317)
|
August 14
|
5,713 manat ($3,358)
|
August 21
|
5,674 manat ($3,335)
|
August 15
|
5,691 manat ($3,345)
|
August 22
|
5,658 manat ($3,326)
|
Average weekly rate
|
5,708 manat ($3,355)
|
Average weekly rate
|
5,671 manat ($3,334)
The price of an ounce of silver in Azerbaijan went down by 0.19 manat, or $0.11 (0.3 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 64.3 manat ($37.8), which is 0.8 percent, or 0.52 manat ($0.30), less than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
August 11
|
64.6 manat ($37.9)
|
August 18
|
64.8 manat ($38)
|
August 12
|
64.4 manat ($37.8)
|
August 19
|
64.4 manat ($37.8)
|
August 13
|
64.9 manat ($38.1)
|
August 20
|
63.2 manat ($37.1)
|
August 14
|
65.5 manat ($38.5)
|
August 21
|
64.4 manat ($37.8)
|
August 15
|
64.6 manat ($37.9)
|
August 22
|
64.6 manat ($37.9)
|
Average weekly rate
|
64.8 manat ($38)
|
Average weekly rate
|
64.3 manat ($37.8)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 2.32 manat ($1.36), or 0.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 7.25 manat, or $4.26 (0.3 percent), to 2,268 manat ($1,333) compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
August 11
|
2,249 manat ($1,322)
|
August 18
|
2,286 manat ($1,343)
|
August 12
|
2,268 manat ($1,333)
|
August 19
|
2,260 manat ($1,328)
|
August 13
|
2,277 manat ($1,338)
|
August 20
|
2,234 manat ($1,313)
|
August 14
|
2,277 manat ($1,338)
|
August 21
|
2,273 manat ($1,336)
|
August 15
|
2,307 manat ($1,356)
|
August 22
|
2,288 manat ($1,345)
|
Average weekly rate
|
2,276 manat ($1,338)
|
Average weekly rate
|
2,268 manat ($1,333)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 11.9 manat ($6.99), or 0.6 percent. The weighted average price of an ounce of palladium declined by 42.4 manat ($24.9), or 2.2 percent, compared to last week, to 1,896 manat ($1,114).
|
Palladium ounce value change
|
August 11
|
1,920 manat ($1,128)
|
August 18
|
1,909 manat ($1,122)
|
August 12
|
1,955 manat ($1,149)
|
August 19
|
1,898 manat ($1,115)
|
August 13
|
1,923 manat ($1,130)
|
August 20
|
1,882 manat ($1,106)
|
August 14
|
1,942 manat ($1,141)
|
August 21
|
1,892 manat ($1,112)
|
August 15
|
1,950 manat ($1,146)
|
August 22
|
1,897 manat ($1,115)
|
Average weekly rate
|
,1,938 manat ($1,139)
|
Average weekly rate
|
1,896 manat ($1,114)
