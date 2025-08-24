Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Economy Materials 24 August 2025 16:19 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, August 24.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 50.7 manat ($29.8), or 0.9 percent, as observed at the conclusion of this week,Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold dropped by 37.2 manat ($21.8), or 0.6 percent, compared to last week's figure, totaling 5,671 manat ($3,334).

Gold ounce value change

August 11

5,739 manat ($3,374)

August 18

5,708 manat ($3,355)

August 12

5,702 manat ($3,352)

August 19

5,675 manat ($3,336)

August 13

5,698 manat ($3,349)

August 20

5,642 manat ($3,317)

August 14

5,713 manat ($3,358)

August 21

5,674 manat ($3,335)

August 15

5,691 manat ($3,345)

August 22

5,658 manat ($3,326)

Average weekly rate

5,708 manat ($3,355)

Average weekly rate

5,671 manat ($3,334)

The price of an ounce of silver in Azerbaijan went down by 0.19 manat, or $0.11 (0.3 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 64.3 manat ($37.8), which is 0.8 percent, or 0.52 manat ($0.30), less than last week's figure.

Silver ounce value change

August 11

64.6 manat ($37.9)

August 18

64.8 manat ($38)

August 12

64.4 manat ($37.8)

August 19

64.4 manat ($37.8)

August 13

64.9 manat ($38.1)

August 20

63.2 manat ($37.1)

August 14

65.5 manat ($38.5)

August 21

64.4 manat ($37.8)

August 15

64.6 manat ($37.9)

August 22

64.6 manat ($37.9)

Average weekly rate

64.8 manat ($38)

Average weekly rate

64.3 manat ($37.8)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 2.32 manat ($1.36), or 0.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 7.25 manat, or $4.26 (0.3 percent), to 2,268 manat ($1,333) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

August 11

2,249 manat ($1,322)

August 18

2,286 manat ($1,343)

August 12

2,268 manat ($1,333)

August 19

2,260 manat ($1,328)

August 13

2,277 manat ($1,338)

August 20

2,234 manat ($1,313)

August 14

2,277 manat ($1,338)

August 21

2,273 manat ($1,336)

August 15

2,307 manat ($1,356)

August 22

2,288 manat ($1,345)

Average weekly rate

2,276 manat ($1,338)

Average weekly rate

2,268 manat ($1,333)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 11.9 manat ($6.99), or 0.6 percent. The weighted average price of an ounce of palladium declined by 42.4 manat ($24.9), or 2.2 percent, compared to last week, to 1,896 manat ($1,114).

Palladium ounce value change

August 11

1,920 manat ($1,128)

August 18

1,909 manat ($1,122)

August 12

1,955 manat ($1,149)

August 19

1,898 manat ($1,115)

August 13

1,923 manat ($1,130)

August 20

1,882 manat ($1,106)

August 14

1,942 manat ($1,141)

August 21

1,892 manat ($1,112)

August 15

1,950 manat ($1,146)

August 22

1,897 manat ($1,115)

Average weekly rate

,1,938 manat ($1,139)

Average weekly rate

1,896 manat ($1,114)

