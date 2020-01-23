В Ташкенте построят деловой центр с башнями-близнецами

23 января 2020 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Ташкенте планируют построить деловой центр с двумя башнями близнецами, высотой по 230 метров каждая, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сумма необходимых инвестиций в проект оценивается в один миллиард долларов. Площадь застройки составит 1,2 миллионов квадратных метров жилых и нежилых помещений. Приступить к поиску потенциальных инвесторов планируют в ближайшее время.

По замыслу проектировщиков, в центре будут располагаться две башни-близнецы, на вершине которых установят две вращающиеся сферы, олицетворяющие Солнце и Луну.

«Основная идея заключается в том, чтобы создать в центре Ташкента деловой и культурный центр, который будет флагманом столицы. Обе башни будут 50-этажные и высотой 230 метров», – сказал заместитель мэра Ташкента Шароф Рахманов.

«Когда наши гости и жители столицы будут приземляться на самолете в аэропорту, их взгляд будет падать именно на это место. Башни, которые станут изюминкой проекта, будут встречать гостей столицы», – отметил он.

По словам Рахманова, комплекс будет многофункциональным. На его территории будет располагаться вся необходимая инфраструктура для отдыха и работы жителей города, в том числе торговые центры, гостинцы, большой парк и выставочный комплекс.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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