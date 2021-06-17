Туркменские авиалинии организовали чартерный рейс из Турции

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Туркменистан» организовала чартерный рейс из Турции, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

В соответствии с рекомендациями ВОЗ все граждане Туркменистана, прибывшие чартерными рейсами из Турции, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по причине пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее было предписано обязательное ношение масок в общественных местах, а также отмечена необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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