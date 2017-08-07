Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем втрое

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в понедельник в 3,37 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 150 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 504,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 10,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)