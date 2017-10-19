Для стимулирования безналичных расчетов в Азербайджане могут быть введены новые налоговые льготы

19 октября 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана планирует ввести налоговые льготы для объектов розничной торговли и общественного питания, сообщил Trend источник в правительстве.

Как отметил источник, льготы не предусматривают снижения налоговых ставок, но коснутся размера налогооблагаемой базы, то есть оборота компаний, привлекаемого к налогообложению.

"Налоговые льготы планируется ввести для объектов розничной торговли и общественного питания, которые предусматривают стимулирование безналичных расчетов, а точнее операций, осуществляемых посредством POS-терминалов и банковских карт. Налоговые ставки останутся прежними, но будут введены льготы на оборот компаний в безналичной форме", - сказал источник.

По предварительным данным, налогооблагаемая база может быть снижена максимум на 20 процентов. В случае принятия этих изменений безналичный оборот объектов розничной торговли и общепита частично будет освобожден от налогообложения. В свою очередь, по мнению источника, введение подобных льгот позволит компаниям сократить свои расходы и, таким образом, снизить стоимость услуг и продукции.

Что касается возможности введения налоговых льгот для потребителей, то, по словам источника, на сегодня правительство подобных инициатив не рассматривает. Собеседник агентства добавил, что введение льгот для потребителей затруднительно из-за большой сложности с администрированием в этой сфере.

Изменения в Налоговый кодекс в отношении МСП, в случае достижения договоренности в правительстве, могут быть внесены уже в этом году и начнут применяться с 2018 года. Проект поправок в налоговое законодательство пока проходит процесс согласования и будет представлен на обсуждение парламента (Милли меджлиса) отдельно от бюджетного пакета на будущий год, отметил источник.

В последние годы в Азербайджане принимаются различные законодательные акты для стимулирования безналичных расчетов. Так, с 2017 года наличные расчеты крупных предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, ограничены суммой до 30 тысяч манатов в месяц. Такие ограничения затрагивают предпринимателей с ежемесячным оборотом в 200 тысяч манатов. Ограничение для других налогоплательщиков составляет 15 тысяч манатов в месяц.

Кроме того, с этого года все зарплаты в стране выплачиваются только в безналичной форме, а юридические лица и индивидуальные предприниматели вынуждены платить штраф в размере одного процента за обналичивание средств.

По данным министерства по налогам страны, в результате предпринятых мер в январе-августе 2017 года наличный денежный оборот в сфере покупки товаров и услуг сократился на 62,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по торговым объектам - на 67,5 процента, а в сфере выдачи заработной платы и других выплат - на 75,3 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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