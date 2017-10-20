По итогам III квартала увеличился депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан)

20 октября 2017 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам третьего квартала 2017 года депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан)

увеличился на 4,3 миллиона манатов и составил 183,4 миллиона манатов, говорится в сообщении банка, распростренном в пятницу.

При этом 142,9 миллиона манатов в нем приходится на долю банков и других финансовых институтов.

Кредитный портфель банка на конец третьего квартала составил 304,5 миллиона манатов. Более 60 процентов кредитного портфеля приходится на долю юридических лиц и предпринимателей: около 47 процентов было направлено на сферу торговли и услуг, 15 процентов - на проекты в промышленном секторе.

За отчетный период активы банка превысили 395 миллионов манатов, прибыль банка составила

2,4 миллиона манатов.

Адекватность капитала первого и второго порядка составляет - 33,54 процента и 50,69 процента при

требованиях в пять и десять процентов соответственно.

Azernews Newspaper
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