По итогам III квартала увеличился депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан)

БАКУ /Trend/ - По итогам третьего квартала 2017 года депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан)

увеличился на 4,3 миллиона манатов и составил 183,4 миллиона манатов, говорится в сообщении банка, распростренном в пятницу.

При этом 142,9 миллиона манатов в нем приходится на долю банков и других финансовых институтов.

Кредитный портфель банка на конец третьего квартала составил 304,5 миллиона манатов. Более 60 процентов кредитного портфеля приходится на долю юридических лиц и предпринимателей: около 47 процентов было направлено на сферу торговли и услуг, 15 процентов - на проекты в промышленном секторе.

За отчетный период активы банка превысили 395 миллионов манатов, прибыль банка составила

2,4 миллиона манатов.

Адекватность капитала первого и второго порядка составляет - 33,54 процента и 50,69 процента при

требованиях в пять и десять процентов соответственно.