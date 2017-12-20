Запущен процесс создания показательных зон госуровня в рамках программы "Сделано в Китае-2025"

Канцелярия Госсовета КНР разослала циркуляр, призванный дать старт процессу создания показательных зон государственного уровня для осуществления программы "Сделано в Китае-2025".

"Сделано в Китае-2025" - реализуемый с 2015 года первый десятилетний план по модернизации обрабатывающей промышленности Китая, или первый из трех этапов на пути превращения Китая из сегодняшнего промышленного гиганта в одну из стран-лидеров по совокупному потенциалу промышленности.

Поддержка и поощрение регионов к поиску новых путей и способов трансформации сектора реальной экономики, прежде всего обрабатывающей промышленности, отмечается в циркуляре, имеет важное значение для реализации "Сделано в Китае-2025" и достижения конечной цели -- "строительство страны с сильной обрабатывающей промышленностью".

Согласно этому документу, подавать заявки на создание показательной зоны могут разные районы городов центрального подчинения /Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин/, города субпровинциального и окружного уровня, при этом разрешается подача совместной заявки теми городами, которые близки географически или с высоким уровнем связанности производств.

Показательные зоны будут разрабатывать курс развития, позволяющий в полной мере использовать местные преимущества, определять тенденцию развития обрабатывающей промышленности научными методами и твердо придерживаться дифференцированного развития. Поощряется проявление ими активности в преобразовании традиционных производств и поиске эффективных моделей интегрированного военного и гражданского развития, раскрытии инновационного потенциала и увеличении финансирования инновационной деятельности, налаживании более тесного взаимодействия производственного и финансового секторов, а также углублении международного сотрудничества.

Региональные власти, как отмечается в документе, должны придавать серьезное значение этой работе, обеспечивая упорядоченность ее проведения. Соответствующие структуры Госсовета, в свою очередь, обеспечат распространение на создаваемые показательные зоны политических установок по реформе допуска на рынок, налогообложению и финансированию, землепользованию, кадровой подготовки и других сфер, которые действуют в отношении уже имеющихся государственных показательных зон собственных разработок.

При этом функция координации возлагается на канцелярию Государственной руководящей группы по строительству страны с сильной обрабатывающей промышленностью.

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