ABAD значительно расширит деятельность в Азербайджане

26 декабря 2017 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число точек продаж Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) в Баку и районах Азербайджана расширяется, сказал во вторник председатель Государственного агентства по социальным инновациям и оказанию услуг гражданам при Президенте Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном налаживанию сотрудничества между малым и средним предпринимательством и ABAD.

По словам Керимова, в настоящее время региональные офисы ABAD функционируют в Масаллинском, Балакенском и Губинском районах.

"В том числе для организации продаж конечной продукции в Баку и регионах организованы центры продаж ABAD. Они расположены в Ичери Шехер, аэропорту, на Бакинском железнодорожном вокзале. В ближайшее время такие центры появятся в городе Габала и пятизвёздочных отелях Баку”, - сказал Керимов.

Он отметил, что доход, получаемый с продаж продукции в таких центрах, перенаправляется на банковские счета предпринимателей, сотрудничающих с ABAD.

“В 2018 году предусматривается расширение деятельности ABAD. С этой целью есть планы по строительству центра керамики в городе Шеки и бакинском поселке Нардаран", - сказал Керимов.

Также, по его словам, предусмотрена реализация широкомасштабных мероприятий в Губинско-Хачмазском экономическом регионе.

Керимов напомнил, что ABAD также начал сотрудничество с Евросоюзом. Так, ЕС выделит один миллион долларов на расширение деятельности ABAD в Шеки-Загатальском экономическом регионе.

(Автор: Гусейн Велиев)

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