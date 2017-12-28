Азербайджан расширяет географию экспорта граната

28 декабря 2017 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производители граната в Азербайджане намереваются экспортировать свою продукцию в Европу, США и Канаду, сообщили в четверг Trend в Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана.

В Ассоциации сообщили, что структура старается получить сертификаты для выхода на европейский рынок. «Получить такой сертификат не так просто, но после его получения мы планируем экспортировать нашу продукцию на рынки Европы, Канады и США», - отметили в Ассоциации.

Большая часть выращиваемого в Азербайджане граната экспортируется в СНГ и страны Восточной Европы.

Сегодня ощущается очень большой спрос на азербайджанские гранаты, сказали в Ассоциации. «В последние годы наблюдается рост экспорта граната и продукции из него на зарубежные рынки. Недавно состоялась экспортная миссия в арабские страны, и заключен ряд договоров. Продукция из граната экспортируется в течение всего года, а экспорт самого граната продолжается с октября до конца февраля-начала марта. Экспорт граната осуществляется при поддержке AZPROMO", - сказали в Ассоциации.

В Ассоциации добавили, что в Азербайджане также используют гранатовую кожуру. «Компания, которая является одним из членов нашей Ассоциации, в будущем году построит производственный участок, где будет выпускаться продукция из гранатовой кожуры. Она используется фармакологии и косметологии. Используется не только кожура, но и гранатовое масло, производимое из косточек гранатовых зерен. То есть, это практически безотходное производство», - отметили в Ассоциации.

Директор Экспортного департамента компании Az-Qranata Боюкага Мустафаев отметил, что структура принимает продукцию и от предпринимателей, несмотря на то, что имеет в Агсуинском районе свой гранатовый сад площадью в 400 гектаров. «Тем не менее, мы скупаем гранат у населения и фермеров. В основном его поставляют из Уджарского и Кюрдамирского районов», - сказал Мустафаев.

Боюкага Мустафаев добавил, что в мире выращиваются различные сорта граната: «Самые известные из них в Азербайджане – это «гюловше» и «королевский» сорта. В Азербайджане также выращивают такие сорта граната, которые превосходят сорта гранатов, растущие в других странах и регионах мира. Гранат – сильнейший антиоксидант, в нем много витаминов. Несмотря на то, что азербайджанский гранат более кислый, его рекомендуют употреблять в большем количестве для здоровья», - сказал Мустафаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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