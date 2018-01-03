В Узбекистане уже принимаются банковские карты UnionPay

3 января 2018 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане впервые в истории появилась возможность оплаты товаров и услуг международными пластиковыми картами Unionpay International через обычные терминалы системы Uzcard.

Эта услуга была запущена Единым общереспубликанским центром процессинга и "Кишлок курилиш банком".

Теперь терминалы, установленные в торговых точках и пунктах обслуживания, имеют возможность одновременно обслуживать карты Uzcard и UnionPay International. Для осуществления данной операции достаточно загрузить на них специальную программу.

В настоящее время специалисты банка уже начали подключение к данному сервису представителей розничной торговли и сферы услуг в регионах страны, наиболее популярных у иностранных туристов. Среди них — Самарканд, Бухара, Хива и другие города.

UnionPay International является дочерней компанией China UnionPay и специализируется на продвижении компании на международной арене. На сегодня, кроме китайских банков, карты UnionPay выпускают некоторые банки Таиланда, Казахстана, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, России, Японии, Малайзии, Индонезии и Филиппин.

В странах СНГ карты UnionPay принимаются в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Азербайджане.

Общее количество торговых точек, обслуживающих эти карты, перевалило за 27 миллионов, из которых только 10 миллионов находятся в Китае.

Национальная платежная система UzCard была запущена в 2008 году. UzСard объединяет платежные системы всех коммерческих банков, обеспечивается взаимное обслуживание карточек, эмитированных банками-участниками, в межбанковской платежной системе.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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