Юрлица будут платить земельный налог в Узбекистане ежемесячно

4 января 2018 11:44 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года юридические лица в Узбекистане начнут платить земельный налог каждый месяц, а не ежеквартально, как в предыдущие годы, сообщили Trend в четверг в Государственном налоговом комитете республики.

До 2018 года земельный налог уплачивался ежеквартально равными долями до 15-го числа 2-го месяца квартала. Расчет по данному налогу необходимо было представить до 15 февраля текущего налогового периода в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка.

Расчет по земельному налогу на 2018 год необходимо будет представить до 10 января. Не позднее этой даты надо будет уплатить в бюджет и первый платеж в размере 1/12 части годовой суммы земельного налога.

Плательщиками земельного налога в Узбекистане являются юрлица, включая нерезидентов, имеющие земельные участки на правах собственности, владения, пользования или аренды. Налогооблагаемой базой является общая площадь земельного участка за вычетом земель, занятых сооружениями водоснабжения и канализации населенных пунктов.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Акции производителя золота в Азербайджане выросли за 2017 год на более чем 33%
Бизнес 13:20
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу
Бизнес 12:52
Азербайджанский манат в 2017 г. укрепился к доллару почти на 4%
Бизнес 12:45
Значение индикатора KazPrime не изменилось
Бизнес 12:39
В Узбекистане на декабрьских биржевых торгах курс доллара изменялся разнонаправленно
Бизнес 12:29
Узбекистан намерен открыть новые рейсы в Таджикистан
Бизнес 12:27
Центробанк в 2017 г. привлек у азербайджанских банков около 10 млрд манатов
Бизнес 11:25
Турецкие подрядные фирмы реализуют в Катаре проекты на сумму свыше 10 миллиардов долларов
Бизнес 11:04
Порадуй себя с Kapital Bank!
Бизнес 10:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 января (Версия 2)
Бизнес 10:00
Индекс Nikkei вышел на самую высокую за 26 лет отметку
Экономика 09:57
Протесты в Иране негативно повлияли на туристический сектор Турции
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 января
Бизнес 09:26
Венесуэла пропустила очередной долговой платеж
Экономика 3 января 17:09
Доля участия Азербайджана в капитале AIIB незначительно сократилась
Бизнес 3 января 15:46
В Узбекистане уже принимаются банковские карты UnionPay
Бизнес 3 января 14:34
В Узбекистане снизилась налоговая нагрузка на юридические лица
Бизнес 3 января 14:17
В Узбекистане изменится маркировка текстильной продукции
Бизнес 3 января 14:00