В северной области Казахстана реализуют проекты на миллиард долларов

5 января 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках карты индустриализации (2015 – 2019 годы) в Акмолинской области Казахстана на сегодняшний день реализовано 76 инвестиционных проектов на сумму более 223 миллиарда тенге, создано 7,7 тысяч рабочих мест. Об этом в пятницу во время рабочего визита в область сказал спикер парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Спикер парламента также отметил, что в планах - ещё 11 проектов на 528,3 миллиарда тенге, предусматривающих создание 4,3 тысяч новых рабочих мест.

Валовой сбор зерновых в области в 2017 году составил 5,1 миллиона тонн.

Нигматулин также проинформировал жителей акмолинской области о законодательной работе депутатов парламента, отметив, что депутаты дополнительно изыскали средства в общей сумме 22 миллиарда тенге из государственного бюджета на социальные нужды.

“Эти деньги пойдут на строительство школ, больниц, ремонт и содержание объектов культуры и спорта, реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения и водоотведения”, - сказал спикер.

(Курс валюты на 05.01.2018: 332 KTZ/USD)

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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