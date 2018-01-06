Минфин Узбекистана получил рекордное число заявок на трудоустройство после массового увольнения

6 января 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Узбекистана получило около 800 заявок на трудоустройство, включая 490 кандидатов, отобранных Союзом молодежи, сообщает «Газете.uz».

С 22 декабря на размещенные на сайте Союза молодежи и в социальных сетях объявления откликнулись 3100 молодых людей, изъявивших желание работать в финансовой системе. Из них отобрано 490 человек, которые были рекомендованы в министерство финансов.

«Нам было поручено создать резерв кадров для министерства. В совет продолжают поступать заявки, сейчас набралось примерно 100 кандидатов. Помимо этого, 194 подразделения минфина на всей территории Узбекистана получили еще около 200 заявок. Всего 790−800 потенциальных кандидатов. У нас создана комиссия, которая будет проводить собеседования и решать вопрос о найме на работу», — сообщил «Газете.uz» председатель Совета молодежных лидеров министерства финансов, советник министра финансов по молодежным вопросам Мирмухсон Султанов.

В Управлении по работе с кадрами минфина сообщили, что для сотрудников министерства минимальный размер ежемесячной заработной платы будет увеличен с 1,2 миллиона до 2 миллионов сумов.

После критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в системе министерства финансов было уволено 562 человека.

Должностей лишились также 100 сотрудников региональных управлений государственного финансового контроля. Из казначейских подразделений уволены 65 сотрудников, включая 12 руководителей, из системы Пенсионного фонда – 100 сотрудников.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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