Казахстанцы зарегистрировали больше автомобилей в 2017 году

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года в Казахстане зарегистрировано на 19,2% больше автотранспортных средств. Об этом сообщили Казинформ в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Отмечается, что в течение января-декабря 2017 года органами административной полиции поставлено на учет 1 170 584 автотранспортных средств, что на 19,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 100 684 единицы пришлись на вторичную регистрацию техники, сменившей владельца, что на 19,6% выше показателя годичной давности (920 654 штуки).

По итогам декабря 2017 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 96 773 единиц, превысив прошлогодний результат на 8,7%. Из них 87 986 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (+7,1% к результатам декабря 2016 года).

Две трети (66%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в 2017 году, составила техника старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (36,2%, или 398 152 единиц), от 11 до 20 лет - 29,4% (324 023 единиц), от 8 до 10 лет - 9% (99 492), от 4 до 7 лет - 16,6% (183012), от 1 года до 3 лет - 7,6% (83985), в возрасте менее 1 года - 1,1% (12 020 единиц).

Доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 31,5% до 36,2%, а доля транспортных средств в возрасте менее года сократилась с 2,7% до 1,1%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 2017 года зафиксировано в Алматинской области (167 435), Южно-Казахстанской (148 048) и Алматы (136 079). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (82 416, 20,7%), следом расположились Южно-Казахстанская (58 172 единицы, 14,6%) и Карагандинская области (34 848, 8,8%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года зарегистрировано в Алматы (2 540, 21,1%), Астане (1 640 автомобилей, 13,6%) и Южно-Казахстанской области (921 единиц, 7,7%).

На долю предприятий-участников Союза приходится свыше 60% выпуска продукции казахстанского автопрома и более 40% занятых в автомобильной отрасли республики.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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