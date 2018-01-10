ВБ улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана

10 января 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 0,9 процента, следует из обновленного отчета Global Economic Prospects.

В предыдущем отчете, вышедшем в июне прошлого года, банк прогнозировал рост ВВП страны в этом году на 0,3 процента, а в следующем - на 0,2 процента.

Согласно ожиданиям аналитиков банка, в 2019 году экономика страны вырастет на 1,5 процента, а в 2020 году - на 2,6 процента.

Отмечается, что в Азербайджане наблюдается восстановление ненефтяного сектора и рост инвестиций.

ВБ также улучшил прогноз роста мировой экономики в 2018 году с 2,9 до 3,1 процента. В 2019 году рост ожидается на уровне трех процентов (ранее прогнозировался рост в 2,9 процента). По мнению аналитиков банка, росту будет способствовать увеличение объемов инвестиций, промышленного производства и торговли. В 2017 году банк ожидает рост мировой экономики на уровне трех процентов.

Рост экономики развитых стран ожидается на уровне 2,2 процента в 2018 году (ранее прогноз составлял 1,8 процента) и на уровне 1,9 процента в 2019 году (0,9 процента).

Прогноз роста ВВП развивающихся стран в 2018 году ожидается на уровне 4,5 процента, в 2019 и 2020 годах - 4,7 процента.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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