Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках БТК

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в 2017 году в сфере энергетики произошли исторические события. Одно из них - продление срока контракта привет о блоку месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” до 2050 года. “Это позволит нам на долгие годы, как минимум до 2050 года, сохранить добычу на стабильном уровне. Это позволит зарубежным инвесторам и в будущем в большом объеме инвестировать в нефтяной сектор Азербайджана. Здесь речь идет о десятках миллиардов долларов. Конечно, эти инвестиции окажут позитивное влияние на все сферы экономики, предусматривается создание новых рабочих мест, новых предприятий. Конечно, сохранение добычи нефти на стабильном уровне позволит нам планировать развитие нашей экономики и постепенно снижать зависимость от нефти. Можно сказать, что за последние два года мы в большой степени добились этого”, - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что продление срока контракта по “Азери-Чыраг-Гюнешли”, кроме инвестиций приносит Азербайджану и другие значимые дивиденды.



“В первую очередь, доля SOCAR повышается с 11 до 25 процентов. 75 процентов прибыльной нефти останется Азербайджану. Могу сказать, что для молодой независимой страны это очень хороший показатель, достигнутый с зарубежными инвесторами в нефтяной сфере. Азербайджанская госкомпания SOCAR, будучи оператором проекта, будет участвовать в этой работе вместе с другими партнерами и благодаря продлению контракта, несмотря на то, что зарубежные инвесторы вложат десятки миллиардов долларов, кроме этого они в течение восьми лет выплатят нам в качестве бонусов 3,6 миллиарда долларов. Первый транш нам будет предоставлен в этом году. Вкратце, в этом заключается основная значимость “Азери-Чыраг-Гюнешли””, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время обеспечена успешная реализация “Южного газового коридора”: “В начале года, в третий раз, состоялось собрание Консультативного совета “Южного газового коридора”. Были обсуждены все необходимые вопросы и в течение года обеспечена реализация проекта. По последней информации, реализация проекта “Шах Дениз- 2” завершена на 99 процентов, можно сказать, что уже завершена. Южнокавказский трубопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией, реализован на 93 процента, проект TANAP - на 90 процентов. Это уже показывает, что “Южный газовый коридор” уже реализован. Что касается проекта TAP, там работы, можно сказать, что идут по графику. Как вы знаете, в проекте TAP Азербайджан не обладает основной долей. Мы владеем там 20-процентной долей, но мы участвуем. По предоставленной мне информации, уровень реализации этого проекта составляет 60-62 процента. Эти два значимых проекта в энергетической сфере и в дальнейшем обеспечат успешное развитие страны и позволят нам больше заниматься развитием ненефтяного сектора. Считаю, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является значимым событием не только для нашей страны, но и для региона, мира. Это дорога начинается с Баку. Не случайно, что торжественная церемония открытия прошла в Азербайджана. 504 километра железной дороги протяженностью в 850 километров построены и восстановлены на территории Азербайджана. Вы знаете, что Азербайджан взял на себя самую большую финансовую нагрузку по реализации этой дороги. Реализация этого исторического проекта превратит Азербайджан в один из международных транспортных центров и уже превращает. В кратчайший срок после открытия дороги - в течение всего двух месяцев, от многих стран к нам поступили обращения по подключению к Баку-Тбилиси-Карс. Я лично обсудил этот вопрос уже с несколькими коллегами. Сейчас даны соответствующие поручения создать рабочие группы с многими странами и проанализировать грузовой потенциал тех, кто хочет подключиться к этой линии. Конечно, мы готовы успешно сотрудничать со всеми партнерами в рамках этого проекта”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для реализации транспортного коридора “Север-Юг” предприняты значимые шаги. “Азербайджан реализовал выпадающие на свою долю обязательства, обеспечил строительство железной дороги до границы с Ираном, в то же время, построен железнодорожный мост. Таким образом, на своей территории Азербайджан реализовал все необходимые мероприятия и готов внести свой вклад в связи с общим развитием проекта”,- сказал глава государства.

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