Рост ВВП Казахстана в 2017 г. составил 4%

11 января 2018 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, рост ВВП Казахстана в 2017 году составил 4 процента, сказал министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов.

«Главным итогом 2017 года для казахстанской экономики стала активизация восстановительных процессов с поступательным переходом экономики страны к более высоким темпам роста. По предварительным итогам 2017 года рост ВВП составил 4 процента. Экономический рост был сбалансированным с синхронным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности», - отметил Сулейменов на заседании правительства в четверг.

По его словам, основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса.

Сулейменов отметил, что зафиксированы положительные сдвиги по внешней торговле. По итогам 11 месяцев экспорт в Россию вырос на 33%, в ЕС - 31% и Китай - 34,9%, сказал министр.

По его словам, ключевую роль в активизации восстановительных процессов сыграл ценовой фактор. Инфляционный фон по сравнению с 2016 годом понизился на 1,4 процентных пункта, составив 7,1%.

«В целом позитивная динамика роста экономики, улучшение состояния платежного баланса и наращивание производственных мощностей обеспечили в 2017 году подтверждение уровня инвестиционной надежности Казахстана международными рейтинговыми агентствами и позволили улучшить прогноз с «Негативного» на «Стабильный», - сказал он.

ВВП Казахстана в 2018 году вырастет до 2,6%, в 2019 году - до 2,8%, а в 2020 году - до 3%. Такие прогнозы делают эксперты Всемирного банка по развитию страны.

Согласно оценкам аналитиков, темпы экономического роста во всей Центральной Азии снизятся с 3,7% в 2017 году до 2,9% в 2018 году

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нацвалюта Казахстана продолжает укрепляться
Бизнес 11:45
Летевшие в Астану самолеты принимает аэропорт Алматы
Казахстан 11:20
В Астане из-за непогоды закрыли аэропорт
Казахстан 08:26
Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок
Бизнес 10 января 19:37
Казахстан увеличит производительность сельхоз сектора
Бизнес 10 января 17:37
Казахстан намерен инвестировать в «зеленые» технологии
Энергетика 10 января 16:09
Казахстан увеличит доходы от транзита
Бизнес 10 января 15:21
Казахстанский автозавод выпустит 500 электромобилей в 2018 году
Бизнес 10 января 12:53
Область Казахстана экспортировала более 200 тонн мяса в Иран и Бахрейн
Экономика 10 января 12:12
Солнечную, ветровую и гидростанцию построят в этом году в Восточном Казахстане
Казахстан 9 января 19:11
В Казахстане выросло количество сделок купли-продажи жилья
Бизнес 9 января 18:45
Нурсултан Назарбаев рассказал о применении цифровых технологий в Казахстане
Казахстан 9 января 17:44
Внешнеполитические приоритеты Казахстана обсудили на брифинге Совбеза ООН
Казахстан 9 января 15:48
Казахстанский арматурный завод планирует увеличить экспорт
Бизнес 9 января 15:40
В Казахстане приватизировано пять медицинских объектов
Бизнес 9 января 13:39
Казахстанские предприятия получат инвестиционные преференции
Бизнес 9 января 10:21
Казахстанцы зарегистрировали больше автомобилей в 2017 году
Бизнес 9 января 09:34
Риэлторы не ожидают серьезных изменений на рынке недвижимости Казахстана
Бизнес 8 января 13:10