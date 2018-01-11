Рост ВВП Казахстана в 2017 г. составил 4%

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, рост ВВП Казахстана в 2017 году составил 4 процента, сказал министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов.

«Главным итогом 2017 года для казахстанской экономики стала активизация восстановительных процессов с поступательным переходом экономики страны к более высоким темпам роста. По предварительным итогам 2017 года рост ВВП составил 4 процента. Экономический рост был сбалансированным с синхронным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности», - отметил Сулейменов на заседании правительства в четверг.

По его словам, основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса.

Сулейменов отметил, что зафиксированы положительные сдвиги по внешней торговле. По итогам 11 месяцев экспорт в Россию вырос на 33%, в ЕС - 31% и Китай - 34,9%, сказал министр.

По его словам, ключевую роль в активизации восстановительных процессов сыграл ценовой фактор. Инфляционный фон по сравнению с 2016 годом понизился на 1,4 процентных пункта, составив 7,1%.

«В целом позитивная динамика роста экономики, улучшение состояния платежного баланса и наращивание производственных мощностей обеспечили в 2017 году подтверждение уровня инвестиционной надежности Казахстана международными рейтинговыми агентствами и позволили улучшить прогноз с «Негативного» на «Стабильный», - сказал он.

ВВП Казахстана в 2018 году вырастет до 2,6%, в 2019 году - до 2,8%, а в 2020 году - до 3%. Такие прогнозы делают эксперты Всемирного банка по развитию страны.

Согласно оценкам аналитиков, темпы экономического роста во всей Центральной Азии снизятся с 3,7% в 2017 году до 2,9% в 2018 году

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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