Объем кредитного портфеля Внешэкономбанка Туркменистана в 2017 г. вырос в полтора раза

12 января 2018 11:23 (UTC+04:00)

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