Объем валовой продукции ведущих промпредприятий в Шанхае превысил $150 млрд

БАКУ /Trend/ - В 2017 году валовая продукция ведущих промышленных предприятий, действующих в новом районе Пудун города Шанхай, превысила отметку в один триллион юаней (один доллар США - 6,5 юаня). Об этом сообщила районная администрация.

По словам главы администрации района Пудун Хан Инвэя, в прошлом году ВВП района Пудун, по предварительной оценке, вырос более чем на 8,5 процента в годовом исчислении до 950 миллиардов юаней, валовая продукция ведущих промышленных предприятий превысила один триллион юаней.

В районе, где действуют свыше тысячи финансовых учреждений, в том числе Шанхайская фондовая биржа и Шанхайская фьючерсная биржа, наблюдается неуклонное развитие реального сектора экономики. В 2017 году здесь совершил свой первый полет реактивный узкофюзеляжный самолет C919, в рамках четвертой очереди строительства глубоководного порта Яншань был сдан в эксплуатацию крупнейший в мире автоматизированный контейнерный терминал.

Углубление реформ в Шанхайской зоне свободной торговли (ЗСТ), расположенной в районе Пудун, стимулировало развитие реального сектора экономики района. Согласно данным, по состоянию на конец 2017 года в ЗСТ было учреждено более 50 тысяч предприятий, на ее долю пришлось свыше 90 процентов привлеченных Пудуном зарубежных инвестиций.

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