Азербайджанский Unibank предлагает кредиты на льготных условиях

16 января 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Получив кредит от Unibank сейчас, начнете оплачивать основную сумму кредита спустя три месяца. Вдобавок комиссия по кредиту уменьшилась на половину.

Теперь, каждый взявший наличный кредит или же микрокредит до 22 января в Unibank, первые три месяца будет оплачивать только проценты по кредиту. А также в период кампании комиссия по кредиту будет снижена на 50 процентов.

Заказать кредит можно и через мобильное приложение Unibank Mobile, (http://app.unibank.az), не приходя в банк.

Учитывая растущую потребность клиентов в банковских услугах, филиалы Unibank начали функционировать и по субботам. В частности, филиалы банка в столице и Абшероне: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, “Сумгайыт”, “Нариманов”, “Бакиханов”, “Хырдалан”, “Иншаатчылар”, “Мардакян”, “Ахмедлы” , 14-ый и 15-ый филиалы, а в регионах филиалы “Барда”, “Гянджа”, “Мингячевир”, “Товуз”, “Губа”, “Кяпяз” и “Шамкир”- функционируют по субботам с 10:00 до 14:00. Клиенты могут воспользоваться следующими услугами: получение кредитов, открытие депозитов, быстрые денежные переводы, операции с наличными деньгами и другие банковские услуги.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)

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