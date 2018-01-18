В 2018 г. новые международные авиарейсы запустят в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В 2018 году казахстанские и иностранные авиакомпании планируют запустить ряд новых рейсов из Казахстана.

"В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана – Тюмень, Астана – Краснодар, Астана – Вильнюс, Астана – Милан, Астана – Томск, Астана – Челябинск, Астана – Сочи, Астана – Батуми, Астана – Душанбе", – сообщается на официальной странице комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook.

В 2018 году иностранными авиакомпаниями (Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, Аэрофлот, Ангара) планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Рига – Алматы, Дубай – Алматы, Дубай – Актау, Москва – Кызылорда, Красноярск – Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана – Хельсинки авиакомпанией Finnаir



Сообщается, что в 2017 году было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China) - в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями - в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.



Вместе с тем на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что за последние годы многие авиакомпании, такие как Austrian Airlines, Asiana, KLM, отменили свои рейсы в Астану. Авиакомпания LOT недавно сократила количество рейсов. Авиакомпания Finnair, которая начала полеты в Астану летом минувшего года, приостановила свои рейсы уже через два месяца.

За 11 месяцев 2017 года в общей сложности казахстанские авиакомпании перевезли 6,8 миллиона человек. Это на 1,3 миллиона человек, или на 22,2 процента больше, чем было перевезено воздушным транспортом за январь-ноябрь 2016 года.

Это самый существенный годовой рост объемов пассажироперевозок за последние пять лет.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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