В 2018 году в Узбекистане увеличат расходы на повышение плодородия земель

ТАШКЕНТ /Trend/ - Расходы Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель Узбекистана составят в 2018 году 553,4 миллиарда сумов, за счет чего запланировано повысить плодородие земель на 276 тысячах гектаров, сообщили Trend в министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

В частности, расходы на строительные работы и восстановление мелиоративных систем составят 496,4 миллиарда сумов (рост на 8,9 процента), в том числе на строительство и реконструкцию – 241 миллиарда сумов (рост на 21,7 процента), ремонтно-восстановительные работы – 255,4 миллиарда сумов (22,2 процента).

На обновление парка мелиоративной техники планируются расходы в размере 40 миллиардов сумов (снижение на 5 процентов), посадку защитных лесных насаждения – 10 миллиардов сумов (рост в 2 раза), внедрение системы капельного орошения 2,5 миллиарда сумов (рост на 25 процентов).

Напомним, что Фонд мелиоративного улучшения земель при Кабинете министров Узбекистана был создан в октябре 2007 года соответствующим указом главы государства с целью оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям посредством финансирования работ по повышению плодородия земель.

Основными источниками формирования фонда определены ассигнования из Госбюджета, соответствующие поступлениям по единому земельному налогу, уплачиваемому сельхозпроизводителями, а также целевые бюджетные ассигнования, льготные кредиты международных финансовых институтов и иностранных банков, отечественные и иностранные гранты.

В текущем году доходы фонда будут формироваться за счет бюджетных ассигнований в размере 300,8 миллиарда сумов, поступления единого земельного налога – 227,5 миллиарда сумов, возврата заемных средств, выделенных государственной лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг» – 25,1 миллиарда сумов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году были увеличены посевные площади сельскохозяйственных культур за счет сокращения посевов хлопчатника на площади 30,5 тысячи гектаров. Благодаря этому площади под овощные увеличились до 172,6 тысячи гектаров, картофель – до 86,3 тысячи гектаров, бахчевые культуры – до 26,3 тысячи гектаров.

Вместе с тем, на площади 5,2 тысячи гектаров разбиты новые сады, проведена реконструкция садов – на 5,7 тысячи гектаров, виноградников – на 3,2 тысячи гектаров, а также на площади 163 гектаров создано более 4,2 тысячи теплиц, установлены 16 новых холодильных камер для хранения 10,5 тысячи тонн плодоовощной продукции.

В 2017 году объем собранных овощей увеличился на 1,4 процента и составил 11,4 миллиона тонн, плодов и ягод – на 1,1 процента до 3,1 миллиона тонн, картофеля – на 1,9 процента до 3 миллионов тонн, бахчевых культур – на 2,4 процента до 2,1 миллиона тонн, винограда – на 0,8 процента до 1,75 миллиона тонн.

При этом урожай зерновых культур в Узбекистане уменьшился в прошлом году на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 8,1 миллиона тонн, хлопка – на 17,2 процента до 2,9 миллиона тонн.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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