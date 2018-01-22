Ниязи Сафаров: Частный сектор получит стимул для создания промпарков и особых экономических зон в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана будет поощрять создание частным сектором особых экономических зон, промышленных парков и кварталов.

Об этом в интервью Trend и Azernews сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

Замминистра отметил, что в соответствии с планом мероприятий по реализации "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджане в 2015-2020 годах" в республике проводится постоянная работа по созданию в регионах промышленных зон.

"В то же время создание промышленных зон в регионах с целью поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрено "Стратегическими дорожными картами по производству продовольственных товаров на уровне МСП", утвержденными указом Президента Ильхама Алиева шестого декабря 2016 года", - сказал Сафаров.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане учреждены (некоторые из них созданы, а некоторые находятся в процессе создания) пять промышленных парков, два парка высоких технологий, два агропарка, два промышленных квартала и одна особая экономическая зона. Все они были созданы за счет средств государственного бюджета.

Роль промышленных парков и зон в развитии экономики

Сафаров отметил, что создание промышленных парков и зон имеет особую значимость с точки зрения увеличения объемов экономики, производства импортозамещающей продукции и повышения ее конкурентоспособности, привлечения инвестиций, современных технологий, обеспечения устойчивого развития ненефтяной экономики и экспортного потенциала, а также для повышения уровня занятости в стране.

Замминистра подчеркнул, что создаваемые в стране промышленные парки и зоны служат этим целям и являются частью политики по обеспечению сбалансированного развития экономики.

"Реализация политики индустриализации путем применения налоговых и таможенных льгот для промпарков, обеспечение их инфраструктурой, низкая стоимость арендной платы за землю, льготное кредитование и упрощение административных процедур, безусловно, окажут положительное влияние на развитие экономики страны", - сказал Сафаров.

Промпарки сфокусируются на производстве основных товаров потребления

Основными вызовами для Азербайджана является обеспечение экспортоориентированности экономики, подчеркнул Сафаров.

Для достижения этой цели, продолжил замминистра, необходимо повысить уровень конкурентоспособности производимых внутри страны товаров.

"Повысить конкурентоспособность можно только посредством конкурентного давления, сформированного на рынке с эффективной конкурентной средой. Таким образом, конкурентное давление на участников рынка создает условия для повышения продуктивности и экономической эффективности, широкого применения технологий и инноваций. Создаваемые в стране промышленные парки как раз и служат этим целям", - сказал замминистра.

По словам Сафарова, промышленные предприятия, которые уже действуют, или будут действовать в стране, будут производить наиболее востребованную и чаще всего импортируемую в Азербайджан продукцию.

"В то же время, производимая в промпарках и зонах продукция, не только удовлетворит внутренний спрос, но и будет поставляться в зарубежные страны, что положительно скажется на торговом балансе страны", - сказал Сафаров.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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