Официальный курс маната к мировым валютам на 22 января (Версия 2)

22 января 2018 09:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0780 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

22.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0780

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3583

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0895

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8588

1 бразильский реал

1 BRL

0.5318

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1404

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.159

1 чешская крона

1 CZK

0.0818

1 чилийский песо

1 CLP

0.2796

1 китайский юань

1 CNY

0.2653

1 датская крона

1 DKK

0.2792

1 грузинский лари

1 GEL

0.6703

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3571

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2113

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7651

1 израильский шекель

1 ILS

0.497

1 канадский доллар

1 CAD

1.3617

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6549

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4314

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.1006

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.216

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4981

1 российский рубль

1 RUB

0.03

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2865

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4527

1 турецкая лира

1 TRY

0.4447

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0582

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4864

1 украинская гривна

1 UAH

0.0589

100 японских иен

100 JPY

1.5344

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2369

Золото (1 унция)

1 XAU

2269.415

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.883

Платина (1 унция)

1 XPT

1718.7

Палладий (1 унция)

1 XPD

1890.4

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