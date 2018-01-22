Минэкономики: Турцию на Давосском форуме представит министр экономики

22 января 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На открывшемся сегодня 48-ом Всемирном экономическом форуме в Давосе Турция будет представлена министром экономики страны Нихатом Зейбекчи. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве экономики Турции.

Как отметили в министерстве, на 48-ом Всемирном экономическом форуме от Турции также примут участие вице-премьер Мехмет Шимшек и глава Центробанка Мурат Четинкая.

Отметим, что сегодня в швейцарском Давосе состоится открытие 48-ого Всемирного экономического форума, в работе которого примут участие политические лидеры ряда ведущих мировых государств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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