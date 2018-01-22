Азербайджан в тройке лидеров Индекса инклюзивного развития среди развивающихся стран (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:36)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял третье место среди развивающихся стран в ежегодном “Индексе инклюзивного развития 2018” Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Разработанный в качестве альтернативы ВВП, “Индекс инклюзивного развития” более точно отражает критерии, по которым люди оценивают экономический прогресс своих стран. В нынешнем отчете Азербайджан получил 4,69 балла из семи возможных.

Среди развивающихся стран в индексе лидируют Литва и Венгрия, а среди развитых стран - Норвегия, Исландия и Люксембург.

ТОП-10 развивающихся стран в “Индексе инклюзивного развития 2018”: