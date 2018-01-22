Азербайджан в тройке лидеров Индекса инклюзивного развития среди развивающихся стран (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:36)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял третье место среди развивающихся стран в ежегодном “Индексе инклюзивного развития 2018” Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Разработанный в качестве альтернативы ВВП, “Индекс инклюзивного развития” более точно отражает критерии, по которым люди оценивают экономический прогресс своих стран. В нынешнем отчете Азербайджан получил 4,69 балла из семи возможных.
Среди развивающихся стран в индексе лидируют Литва и Венгрия, а среди развитых стран - Норвегия, Исландия и Люксембург.
ТОП-10 развивающихся стран в “Индексе инклюзивного развития 2018”:
|
№
|
Название страны
|
Балл
|
1
|
Литва
|
4,86
|
2
|
Венгрия
|
4,74
|
3
|
Азербайджан
|
4,69
|
4
|
Латвия
|
4,67
|
5
|
Польша
|
4,61
|
6
|
Панама
|
4,54
|
7
|
Хорватия
|
4,48
|
8
|
Уругвай
|
4,46
|
9
|
Чили
|
4,44
|
10
|
Румыния
|
4,43
ТОП-10 развитых стран в “Индексе инклюзивного развития 2018”:
|
№
|
Название страны
|
Балл
|
1
|
Норвегия
|
6,08
|
2
|
Исландия
|
6,07
|
3
|
Люксембург
|
6,07
|
4
|
Швейцария
|
6,05
|
5
|
Дания
|
6,81
|
6
|
Швеция
|
5,76
|
7
|
Нидерланды
|
5,61
|
8
|
Ирландия
|
5,44
|
9
|
Австралия
|
5,36
|
10
|
Австрия
|
5,35
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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