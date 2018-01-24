Узбекистан и Афганистан готовы сотрудничать по вопросу поставок автомобильной техники

24 января 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере закупок и обслуживания продукции автомобилестроения.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в ходе встречи в здании АО «Узавтосаноат» с делегацией Исламской Республики Афганистан возглавляемой старшим советником президента Афганистана Хумоюна Каюмий.

В процессе обсуждений было особо отмечено, что в Афганистане весьма высок интерес к продукции производимой на предприятиях Узбекистана - GM Uzbekistan, SamAuto и JV MAN Auto Uzbekistan. Афганская сторона выразила надежду, что вскоре продукцию узбекских производителей появится в торговом доме Узбекистана в Кабуле.

На встрече также были обсуждены вопросы в области подготовки кадров, реализации продукции «Узавтосаноат» в Афганистане и их дальнейшего сервисного обслуживания.

Узбекистан и Афганистан также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере автомобилестроения. Хумоюн Каюмий отметил, что Афганистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Узбекистаном.

В конце 2017, года Узбекистан и Афганистан подписали 20 документов и заключили свыше 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов долларов США по итогам переговоров президентов Узбекистана и Афганистана - Шавката Мирзиёева и Мохаммада Ашрафа Гани.

Делегации Узбекистана и Афганистана подписали 20 документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научной, образовательной и других сферах.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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