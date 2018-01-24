Слова Президента Ильхама Алиева о ж/д БТК в Давосе привлекут к ней дополнительное внимание - эксперт

БАКУ /Trend/ - Слова о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на интерактивном заседании "Стратегический взгляд: Евразия" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, привлекут к ней дополнительное внимание, сказал Trend в среду национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану, эксперт по грузовым перевозкам Акиф Мустафаев.

"Президент Ильхам Алиев все сказал в нужное время и в нужном месте. Это привлекло внимание к БТК многих бизнесменов, глав государств и правительств, участвующих в форуме. Это было интересно, и это - сущая правда. Действительно, с запуском железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс мы значительно изменили карту региона. О важности проекта говорит торжественное открытие железной дороги, то, что она привлекла внимание всего мира, упоминание в большом количестве мировых СМИ и большое число стран, которые хотят присоединиться к проекту", - сказал Мустафаев.

Говоря о значении БТК, эксперт также упомянул тот факт, что несколько дней назад из города Урумчи (столица Синцзянь-Уйгурского автономного региона Китая) вышел поезд, который пройдет через Казахстан, Каспийское море, по БТК через Азербайджан и Грузию до Стамбула и далее в Европу.

"Весь путь составляет порядка 4250 километров, а займет он всего 8-10 суток. Но самое главное, что Китай, который больше смотрел в сторону маршрута Казахстан-Россия-Беларусь-Европа, теперь обратил внимание и на наше направление и прогнозирует в течение года отправлять по нему порядка 1400 поездов. Это примерно 4-5 поездов в сутки только из Китая – огромная цифра для нас", - сказал Мустафаев.

Он также отметил, что нужно решить еще целый ряд задач.

"С точки зрения инфраструктуры Азербайджан все что нужно решил. Проведена модернизация железных дорог, продолжается строительство нового морского торгового порта, недавно был осуществлен ввод в строй терминала Ro-Ro в порту, а до этого паромного терминала, создается зона свободной торговли (ЗСТ). И то, что делает Азербайджан по инициативе и при поддержке Президента страны, было инициировано и на другом берегу Каспия. Казахстан достроил новый порт Курык, и оттуда идут интенсивные перевозки. Только в 2017 году между Баку и портом Курык было перевезено порядка 29 тысяч грузовых вагонов. Это способствует интенсификации движения от Китая до Европы", - сказал эксперт.

По его мнению, одних усилий Азербайджана не хватило бы, должны работать порты и по ту сторону Каспия, и другие соседние государства.

"Казахстан также привел свою инфраструктуру в порядок, сократил протяженность железной дороги от Китая до центральной части страны. Большая работа проделана в Грузии, в том числе модернизация железной дороге благодаря финансам азербайджанской стороны. В Турции построены туннели, открыт переезд на Карс. БТК работает, но это только начало. Необходимо наращивать работу в вопросах гармонизации процедур, согласования тарифов вплоть до перехода к единым тарифам, публиковать их на сайтах наших структур, чтобы перевозчики заранее знали, во сколько им обойдется перевозка", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что еще одним важным шагом станет переход на цифровизацию транспортного процесса.

"Все операции по транспортировке, в том числе оформление таможенных деклараций, накладных и т.д., должны проводиться в электронном формате. До прибытия грузов, таким образом, все таможенные процедуры завершаются, груз не простаивает на границе. Это будут первые шаги по цифровизации, а в будущем и оплата будет в электронном формате. Все это должно быть сделано в Азербайджане, мы должны быть примером для соседних государств. Нам нужно стремиться превратить наш коридор в самый короткий, привлекательный, цифровой коридор. Это сделать достаточно просто, и надо об этом задумываться и работать в этом направлении, чтобы повысить привлекательность БТК, по которому будут перемещаться грузы из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана в Турцию и Европу и в обратном направлении - из Европы, Турции в центральноазиатские страны и Азербайджан. Однако самая глобальная задача – привлечь грузы из Китая. Синцзянь-Уйгурский регион имеет огромный потенциал, его с избытком хватит на всех, а чем больше грузов будет перевозиться, тем больше прибыли будет получено. С этой точки зрения особенно важно создание ЗСТ и логистического центра в Баку, где будет осуществляться складирование, пакетирование, планирование дальнейшей транспортировки товаров, что создает добавочную стоимость. В целом у БТК перспективы радужные. Президент Ильхам Алиев сделал важные заявления в Давосе и привлек внимание общественности, и нам остается двигаться и работать в нужном направлении", - сказал Мустафаев.

В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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