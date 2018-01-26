Биткоин дешевеет на фоне заявлений инвесторов и международных регуляторов

26 января 2018 09:38 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) на торгах в пятницу в основном демонстрирует слабое снижение, инвесторы и мировые экономические регуляторы призывают к осторожности в использовании криптовалют, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подешевел на 0,97% — до 11,52 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 0,41% — до 11,43 тысячи долларов, на GDAX — 0,2% — до 11,39 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,58% — до 11,42 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты торговались в минусе, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дешевела на 2,85%, до 1,06 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 1,73%, до 1,6 тысячи долларов, Ripple — на 3,99%, до 1,31 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 560,98 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Американский миллиардер Джордж Сорос, выступая в четверг на Всемирной экономическом форуме в Давосе, назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем". Он подчеркнул, что валюта считается стабильным средством накопления, и курс валют не может меняться на 25% в день, так как от курса, в частности, зависит зарплата людей. Он также отметил, что криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

В этот же день к осторожности в использовании криптовалют призвали глава МВФ Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин. По их словам, необходимо убедиться, что биткоин не используется для незаконной торговли.

При этом сами участники отрасли продолжают выступать с новыми технологическими инициативами по развитию и применению технологии блокчейн (распределенная база данных). Так, брокерская компания Robinhood объявила в четверг о намерении запустить проект по безкомиссионной торговле криптовалютой. Первоначально, пользователи смогут покупать без комиссии биткоин и Ethereum, позже к системе планируется подключить другие криптовалюты. Компания уже запустила подобный бесплатный сервис для торгов акциями американских компаний и биржевыми индексными фондами. Как ожидается, зарабатывать деньги Robinhood намерен от процентов по депозитам клиентов, а также направляя заказы на другие торговые площадки. При этом сама торговля криптовалютой на сайте проекта будет бесплатной.

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Azernews Newspaper
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