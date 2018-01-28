Авиакомпания Iran Air возвращается в Азербайджан (Эксклюзив)

28 января 2018 12:59 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Авиакомпания Iran Air после трехлетнего перерыва в понедельник возобновит рейсы Тегеран-Баку, сообщил Trend представитель Управления по связям с общественностью авиакомпании.

Согласно имеющемуся соглашению, иранский Airbus 320 вылетит из Тегерана в Баку в 16:05 по местному времени (GMT + 3: 30) 29 января.

Он отметил, что предстоящий рейс фактически ознаменует собой возвращение иранской авиакомпании в Азербайджан.

По словам представителя авиакомпании, в настоящее время составляется график авиарейсов, которые будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Отметим, что между двумя странами ежегодно происходит значительный взаимный обмен туристами. По данным Министерства культуры и туризма Азербайджана, в январе-ноябре 2017 года число иранских туристов, посетивших Азербайджан, составило около 340 тысяч человек.

(Автор: Камьяр Эгбалнежад)

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